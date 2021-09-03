ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Талибы отложили объявление о формировании "правительства" из-за разногласий между лидерами

Новина українською →
Кабул, Пятница 03 сентября 2021 19:10
Талибы отложили объявление о формировании "правительства" из-за разногласий между лидерами Фото: талибы отложили объявление о формировании "правительства" Афганистана (кадр из видео, aljazeera.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Объявление о сформированном "правительстве" Афганистана радикальным движением "Талибан" отложено на день. Между лидерами возникли разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийский телеканал CNN-News18.

По словам представителя талибов Забиуллы Муджахида, объявление о сформированном новом "правительстве" Афганистана будет сделано в субботу, 4 сентября.

Как сообщила газета Al-Akhbar, задержка с формированием "правительства" вызвана разногласиями между лидерами военного и политического крыла "Талибана".

По ее данным, совещание руководителей движения проходит в лидера "Талибана" муллы Хибатуллы Ахундзада. Ожидается, что он сохранит верховную власть в Афганистане и будет курировать управление страной.

Напомним, ранее сообщалось, что новое правительство Афганистана возглавит лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Кабул
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин