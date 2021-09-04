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Таліби розігнали мирну акцію афганських жінок у Кабулі

Автор: Наталья Скороход

У Кабулі афганські жінки вийшли на мирну акцію, щоб вимагати рівних прав. Однак акція була розігнана бойовиками "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

У суботу десятки афганських жінок вийшли на вулицю, щоб вимагати зупинили таліби біля входу в Міністерство фінансів.

Одна з учасниць акцій каже, що таліби оточили їх і зажадали, щоб ті поверталися додому. Вони застосовували перцевий балончик і сльозогінний газ, а також стріляли в повітря. На них були червоні прапори і зброя.

жінка постраждала в результаті розгону протесту талібами. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як у жінки йде кров з рани на голові.

Нагадаємо, що таліби влаштували стрілянину на честь святкування захоплення останньої провінції. В результаті 17 осіб було вбито, ще кілька десятків отримали поранення.

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Афганистан