Талибы расстреляли известного в Афганистане певца за непослушание

Боевики радикального движения "Талибан" расстреляли известного в Афганистане народного певца. Его убили из-за того, что он исполнял песни вопреки "новым законам" талибов, которыми запрещается музыка в стране.

"Жестокость "Талибана" продолжается. Сегодня они зверски убили певца Фавада Андараби, который просто приносил радость. Он пел о том, что наша прекрасная долина не покорится талибам", - написал он.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Как впоследствии сообщил сын убитого, музыканта силой вывели из его дома в селе Андараб провинции Баглан, после чего - расстреляли.