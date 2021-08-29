Tаліби розстріляли відомого в Афганістані співака за непокору
Бойовики радикального руху "Талібан" розстріляли відомого в Афганістані народного співака. Його вбили через те, що він виконував пісні всупереч "новим законам" талібів, якими забороняється музика в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Афганістану Масуда Андарабі в Twitter.
"Жорстокість "Талібану" триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам", - написав він.
Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021
Як згодом повідомив син вбитого, музиканта силою вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан, після чого - розстріляли.
Нагадаємо, нещодавно представник "Талібану" заявив, що в Афганістані не допускається прослуховування музики через те, що в "ісламі вона заборонена".