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Tаліби розстріляли відомого в Афганістані співака за непокору

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Афганістан, Неділя 29 серпня 2021 13:42
Tаліби розстріляли відомого в Афганістані співака за непокору Фото: таліби розстріляли відомого в Афганістані співака за непокору (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Бойовики радикального руху "Талібан" розстріляли відомого в Афганістані народного співака. Його вбили через те, що він виконував пісні всупереч "новим законам" талібів, якими забороняється музика в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Афганістану Масуда Андарабі в Twitter.

"Жорстокість "Талібану" триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам", - написав він.

Як згодом повідомив син вбитого, музиканта силою вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан, після чого - розстріляли.

Нагадаємо, нещодавно представник "Талібану" заявив, що в Афганістані не допускається прослуховування музики через те, що в "ісламі вона заборонена".

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Талібан Афганистан
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