Талибы проведут через полгода выборы, чтобы сформировать постоянное правительство, - СМИ
Террористическое движение "Талибан" намерено провести всеобщие выборы через полгода. По их результатам талибы планируют сформировать "постоянное правительство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Khaama Press.
По информации СМИ, "постоянное правительство Афганистана, официальный кабинет, будет сформирован по итогам выборов и всеобщего волеизъявления".
Указано, что до выборов в стране будет работать переходное правительство талибов, которое они объявили во вторник, 7 сентября.
Таким образом талибы хотят оценить свои возможности и посмотреть, какая возможна международная и внутренняя реакция на временный кабинет.
Как предполагают представители "Талибана" в "новое правительство" могут также войти женщины.
Напомним, недавно исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана стал представитель террористического движения "Талибан" мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
После чего Евросоюз раскритиковал состав нового правительства в Афганистане, создан талибами.