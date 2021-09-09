Талибы проведут через полгода выборы, чтобы сформировать постоянное правительство, - СМИ

Террористическое движение "Талибан" намерено провести всеобщие выборы через полгода. По их результатам талибы планируют сформировать "постоянное правительство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Khaama Press.

По информации СМИ, "постоянное правительство Афганистана, официальный кабинет, будет сформирован по итогам выборов и всеобщего волеизъявления".

Указано, что до выборов в стране будет работать переходное правительство талибов, которое они объявили во вторник, 7 сентября.

Таким образом талибы хотят оценить свои возможности и посмотреть, какая возможна международная и внутренняя реакция на временный кабинет.

Как предполагают представители "Талибана" в "новое правительство" могут также войти женщины.