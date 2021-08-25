Талибы пообещали не мешать эвакуации людей из Афганистана после 31 августа, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана. По его словам, США продолжат эвакуировать людей и после 31 августа.

Блинкен заявил, что боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа. До этого боевики требовали, чтобы эвакуация завершилась до этой даты.

"Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа", - сказал он.