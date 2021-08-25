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Талибы пообещали не мешать эвакуации людей из Афганистана после 31 августа, - Блинкен

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США, Среда 25 августа 2021 22:30
Талибы пообещали не мешать эвакуации людей из Афганистана после 31 августа, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана. По его словам, США продолжат эвакуировать людей и после 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа США.

Блинкен заявил, что боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа. До этого боевики требовали, чтобы эвакуация завершилась до этой даты.

"Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа", - сказал он.

Напомним, вчера талибы назвали США крайнюю дату для завершения вывода войск из страны. Американские военные должны выйти из Афганистана до 31 августа, потому что после этой даты боевики обещали запретить выполнение авиарейсов.

Как писало РБК-Украина, на территории захваченного талибами Афганистана все еще находятся около 90 украинцев. МИД Украины сейчас работает над путями их эвакуации.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан Энтони Блинкен
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