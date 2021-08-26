UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы поместили под домашний арест экс-президента Афганистана, - CNN

Автор: РБК-Украина

После захвата власти в Афганистане талибы поместили под домашний арест экс-президента Хамида Карзая. Также фактически под домашним арестом находится бывший премьер Абдулла Абдулла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что талибы сначала лишили Карзая и Абдуллу охраны, конфисковали оружие и автомобили. По словам источника, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без телохранителей, их будущее зависит от милости талибов.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне захвата талибами Кабула. Позже оказалось, что он вместе с семьей сбежал в ОАЭ.

Государственный департамент США заявил, что больше не считает его значимой фигурой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистан