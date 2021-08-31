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Талибы отпраздновали уход войск США из Афганистана выстрелами в небо

Автор: Наталья Скороход

Боевики "Талибана" отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо. Последние самолеты США, совершавшие эвакуацию людей, вылетели из аэропорта Кабула за минуту до полуночи 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что теперь страна находится полностью под их контролем.

"Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость", - сказал Муджахид.

Радость из-за ухода американских войск высказали и боевики в аэропорту Кабула после того, как последние самолеты США покинули аэропорт Кабула за минуту до полуночи.

После ухода американских войск

Напомним, что в полночь 31 августа войска США официально покинули Афганистан. Теперь аэропорт в Кабуле и всю страну контролируют боевики радикального движения "Талибан".

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан