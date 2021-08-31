Таліби відсвяткували відхід військ США з Афганістану пострілами в небо

Бойовики "Талібану" відсвяткували вихід американських військ з Афганістану пострілами з гармат в небо. Останні літаки США, що здійснювали евакуацію людей, вилетіли з аеропорту Кабула за хвилину до півночі 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що тепер країна знаходиться повністю під їх контролем.
"Американські солдати покинули кабульський аеропорт, і наша країна отримала повну незалежність", - сказав Муджахід.
Радість через відхід американських військ висловили й бойовики в аеропорту Кабула після того, як останні літаки США залишили аеропорт Кабула за хвилину до півночі.
Після відходу американських військ
Нагадаємо, що опівночі 31 серпня війська США офіційно покинули Афганістан. Тепер аеропорт в Кабулі і всю країну контролюють бойовики радикального руху "Талібан".