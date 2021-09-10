Талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на члена комиссии движения по культуре талибов Инамуллаха Самангани в Twitter .

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал Самангани.

Он не сообщил, будет ли инаугурация проведена в дальнейшем. Также Самангани назвал слухами информацию о том, что церемония была назначена на 11 сентября.