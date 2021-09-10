Таліби скасували інавгурацію нового уряду Афганістану

Бойовики радикального руху "Талібан" скасували інавгурацію тимчасового уряду Афганістану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на члена комісії руху з культури талібів Інамуллаха Самангані в Twitter.
"Церемонія інавгурації нового афганського уряду була скасована кілька днів тому. Щоб далі не заплутувати людей, керівництво "Ісламського емірату Афганістан" оголосило частину кабінету, і він вже приступив до роботи", - написав Самангані.
Він не повідомив, чи буде інавгурація проведена надалі. Також Самангані назвав чутками інформацію про те, що церемонія була призначена на 11 вересня.
Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, "Талібан" оголосив склад нового афганського уряду. Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.