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Талибы отложили объявление о формировании "правительства" из-за разногласий между лидерами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Объявление о сформированном "правительстве" Афганистана радикальным движением "Талибан" отложено на день. Между лидерами возникли разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийский телеканал CNN-News18.

По словам представителя талибов Забиуллы Муджахида, объявление о сформированном новом "правительстве" Афганистана будет сделано в субботу, 4 сентября.

Как сообщила газета Al-Akhbar, задержка с формированием "правительства" вызвана разногласиями между лидерами военного и политического крыла "Талибана".

По ее данным, совещание руководителей движения проходит в лидера "Талибана" муллы Хибатуллы Ахундзада. Ожидается, что он сохранит верховную власть в Афганистане и будет курировать управление страной.

Напомним, ранее сообщалось, что новое правительство Афганистана возглавит лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.

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