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"Талибан" определился с главой афганского правительства, - Reuters

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Афганистан, Пятница 03 сентября 2021 14:13
"Талибан" определился с главой афганского правительства, - Reuters Фото: лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар (twitter.com/tolonews)
Автор: Мария Кучерявец

Боевики радикального движения "Талибан" определили, кто вскоре возглавит новое правительство в Афганистане. Эту должность займет лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, в новую администрацию также присоединятся мулла Якуб (сын первого лидера талибов Муллы Омара) и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Указано, что правительство будет состоять из 25 министерств с консультативным советом, или "Шуры", в которую войдут 12 мусульманских ученых.

Известно, что подготовка к объявлению нового правительства сейчас находится на завершающей стадии.

Между тем талибы планируют в течение 6-8 месяцев провести большое собрание, что "объединит старейшин и представителей всего афганского общества для обсуждения конституции и структуры будущего правительства".

Напомним, ранее стало известно, что афганское правительство возглавит лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

Также сообщалось, что Абдул Гани Барадар будет назначен министром иностранных дел.

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