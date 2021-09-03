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Таліби відклали оголошення про формування "уряду" через розбіжності між лідерами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Оголошення про сформований "уряд" Афганістану радикальним рухом "Талібан" відкладено на день. Між лідерами виникли розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на індійський телеканал CNN-News18.

За словами представника талібів Забіулли Муджахіда, оголошення про сформований новий "уряд" Афганістану буде зроблено в суботу, 4 вересня.

Як повідомила газета Al-Akhbar, затримка з формуванням "уряду" викликана розбіжностями між лідерами військового і політичного крила"Талібану".

За її даними, нарада керівників руху проходить в лідера "Талібану" мулли Хібатулли Ахундзада. Очікується, що він збереже верховну владу в Афганістані і буде курирувати управління країною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий уряд Афганістану очолить лідер талібів Мулла Абдул Гані Барадар.

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ТалібанАфганистанКабул