Талибы отказались от создания зоны безопасности в Афганистане

Он заявляет, что, "как и в любой другой стране", выезжающим из Афганистана потребуются паспорт и виза.

"В этом нет необходимости. Афганистан независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании? После 31 августа каждый афганец сможет выезжать за границу, если он этого пожелает", - сказал представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

Накануне Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания предложат на заседании Совете Безопасности ООН 30 августа принять резолюцию о создании зоны безопасности. Страны хотят, чтобы контроль за ней оставался у ООН. Предполагается, что в этой зоне смогут укрыться афганцы, не успевшие улететь из Афганистана после смены власти.

30 августа также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с представителями нескольких стран координацию по Афганистану. В консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании