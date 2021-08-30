Таліби відмовилися від створення зони безпеки в Афганістані

Він заявляє, що, "як і в будь-якій іншій країні", виїжджаючим з Афганістану будуть потрібні паспорт і віза.

"У цьому нема потреби. Афганістан незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або Великобританії? Після 31 Серпня кожен афганець зможе виїжджати за кордон, якщо він цього забажає", - сказав представник катарського політичного офісу "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін.

Напередодні Емманюель Макрон повідомив, що Франція і Великобританія запропонують на засіданні Раді Безпеки ООН 30 серпня ухвалити резолюцію про створення зони безпеки. Країни хочуть, щоб контроль за нею залишався у ООН. Передбачається, що в цій зоні зможуть сховатися афганці, які не встигли полетіти з Афганістану після зміни влади.

30 серпня також держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить з представниками кількох країн координацію щодо Афганістану. У консультаціях візьмуть участь представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії