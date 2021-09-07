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Таліби оголосили новий склад уряду Афганістану

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Кабул, Вівторок 07 вересня 2021 18:02
Таліби оголосили новий склад уряду Афганістану Фото: один з лідерів "Талібану" Абдул Гані Барадар став віце-прем'єром (twitter com tolonews)
Автор: Сергей Новиков

Терористичний рух "Талібан" оголосив новий склад уряду Афганістану. Нинішній склад буде тимчасовим, а не постійним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Його заступником буде один з лідерів талібів мулла Абдул Гані Барадар.

Також повідомляється, що міністром розвідки призначений мулла Абдул Хак Васік, Міністром оборони - син засновника "Талібану" Мухаммад Якуб Муджахід.

МВС Афганістану очолить син засновника "мережі Хаккані" Сіраджуддін Хаккані, Міністерство культури та інформації - офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід.

Главою Міністерство закордонних справ Афганістану призначений мулла Амір Хан Муттакі.

Нагадаємо, таліби кілька днів відкладали оголошення нового складу уряду через розбіжності між лідерами.

Раніше передбачалося, що його очолить Абдул Гані Барадар.

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Талібан Афганистан
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