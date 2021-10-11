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Талибы договорились с США о поставках гуманитарной помощи

Автор: Артур Родивилов

Представители радикального движением "Талибан" договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам. Двухдневные переговоры проходили в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно заявлению талибов по итогам переговоров с США в Катаре, гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами.

Афганская делегация приветствовала оказание гуманитарной помощи и отметила, что будет сотрудничать с благотворительными организациями для доставки гумпомощи нуждающимся, а также будет способствовать передвижению иностранных граждан.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

В связи с поспешным бегством президента Афганистана Ашрафа Гани и приходом к власти талибов, страна стала испытывать насилие, жесткий дефицит финансов и рост цен.

Напомним, что Евросоюз обеспокоен социально-экономической ситуацией в Афганистане. Это связано с парализацией банковской системы и ростом цен после прихода талибов к власти.

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ТалибанАфганистан