RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Таліби домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги

Автор: Артур Родивилов

Представники радикального руху "Талібан" домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям. Дводенні переговори выдбулися в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно із заявою талібів за підсумками переговорів з США в Катарі, гуманітарна допомога не має пов'язуватися з політичними питаннями.

Афганська делегація вітала надання гуманітарної допомоги та зазначила, що співпрацюватиме з благодійними організаціями для доставлення гумдопомоги нужденним, а також сприятиме пересуванню іноземних громадян.

15 серпня таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи з рекомендацій американських військових.

У зв'язку з поспішною втечею президента Афганістану Ашрафа Гані та приходом до влади талібів, країна стала відчувати насильство, жорсткий дефіцит фінансів і зростання цін.

Нагадаємо, що Євросоюз стурбований соціально-економічною ситуацією в Афганістані. Це пов'язано з паралізацією банківської системи і зростанням цін після приходу талібів до влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистан