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Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель

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Воскресенье 03 октября 2021 18:20
Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель Фото: верховный представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Афганистану грозит развал экономической и социальной систем, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. По его словам, чтобы избежать худшего сценария, талибы должны будут выполнить условия, которые позволят увеличить объем международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, надвигается социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", - заявил Боррель.

По его словам, цены на продовольствие в Афганистане подскочили более чем на 50% с момента прихода к власти талибов в августе, поскольку заморозка 9 млрд долларов из активов Афганистана, хранящихся в резервах иностранных центральных банков, и вывод доходов из-за рубежа усиливают инфляцию.

При этом Боррель добавил, что афганская банковская система в значительной степени парализована, люди не могут снять деньги, а система здравоохранения страны, которая в значительной степени зависела от иностранной помощи, близка к краху.

"Если ситуация сохранится, а зима приближается, это рискует превратиться в гуманитарную катастрофу", - заявил он, добавив, что это может вызвать массовую миграцию в соседние государства.

Напомним, Евросоюз доставил в Афганистан тонны гуманитарной помощи.

Кроме того, США разрешили некоторые финансовые операции с правительством талибов. Это сделано для того, чтоб доставлять гуманитарную помощь.

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