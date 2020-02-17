Талибы атаковали базу в Афганистане, есть погибшие

На севере Афганистана на военную базу напало радикальное движение "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что как минимум пять афганских военных погибли в результате нападения.

"К сожалению, пятеро солдат армии погибли мученической смертью, еще трое ранены. Погибшие были и среди талибов", - говорится в заявлении Министерства обороны Афганистана.

Представитель полиции Кундузу Ингамуддин Рахмани отметил, что схватка длилась несколько часов и привела к человеческим потерям с обеих сторон.

Но представитель "Талибана" Забинуллах Муджагид подтвердил, что боевики убили 19 сотрудников сил безопасности и уничтожили четыре бронетранспортера.

В тоже время премьер-министр страны Абдулла Абдулла сообщил, что "Талибан" согласился на семидневное сокращение агрессии, которое должно предшествовать заключению мирного соглашения с США (планируется на 29 февраля).

Пока неизвестно, когда должно начаться перемирие.

Напомним, недавно США и "Талибан" договорились о сокращении насилия. Ожидается, что существенное сокращение насилия в регионе даст возможность заключить мирное соглашение между США и "Талибаном" и позволит вывести американские войска из Афганистана.

Как сообщало РБК-Украина, в случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мировое соглашение до конца февраля.