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США и "Талибан" могут подписать мирное соглашение до конца февраля

Новости » В мире     12.02.2020 - 21:37
США и "Талибан" могут подписать мирное соглашение до конца февраля
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Талибы заявили о прогрессе в переговорах

США и радикальное движение "Талибан" могут подписать мирное соглашение в феврале, что даст возможность американским военным покинуть Афганистан. Об этом сообщает Reuters.

По данным двух источников агентства в афганском правительстве, подписание соглашения о перемирии возможно, если талибы продемонстрируют значительное снижение насилия. Отмечается, что талибы должны договориться о сокращении насилия как минимум на 10 дней без каких-либо серьезных нарушений, после чего возможно начало обсуждения внутри афганского диалога.

Представитель талибанов Сухейл Шахин подтвердил, что достигнут определенный прогресс, однако не сообщил никаких подробностей.

Ожидается, что президент Афганистана Ашраф Гани планирует обсудить мирные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в конце этой неделе в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене (Германия).

Напомним, 7 декабря 2019 года Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" возобновили мирные переговоры, целью которых является снижение насилия, которое приведет к внутри афганским переговорам и перемирию.

В начале февраля президент США Дональд Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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