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Талибы арестовали профессора, который открыто критиковал правительство

Автор: Иванна Шовкун

Талибы арестовали популярного университетского профессора. Он откровенно критиковал власть Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Представитель группировки Забиулла Муджахид заявил, что был арестован профессор Файзуалла Джалал. Он откровенно критиковал сменяющуюся в Афганистане власть, в том числе новых правителей в Кабуле.

Талибы обвинили профессора в "бессмысленных высказываниях в социальных сетях, которые провоцировали людей против правительства и играли с человеческим достоинством".

В столице Кабуле небольшая группа женщин протестовала против задержания Джалала. Они скандировали: "Говорить - не преступление, профессор Джалал - не преступник, мы хотим освобождения профессора Джалала, голос профессора Джалала - голос народа".

Напомним, талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана, согласно сообщениям правозащитных организаций. Несколько западных стран отреагировали на это.

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