Таліби заарештували професора, який відкрито критикував уряд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Представник угруповання Забіулла Муджахід заявив, що був заарештований професор Файзуалла Джалал. Він відверто критикував владу, що змінювалася в Афганістані, в тому числі нових правителів у Кабулі.

Таліби звинуватили професора в "безглуздих висловлюваннях у соціальних мережах, які провокували людей проти уряду та грали з людською гідністю".

У столиці Кабулі невелика група жінок протестувала проти затримання Джалала. Вони скандували: "Говорити - не злочин, професор Джалал - не злочинець, ми хочемо звільнення професора Джалала, голос професора Джалала - голос народу".