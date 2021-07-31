Талибы в Афганистане почти полностью захватили провинцию Герат: идут бои в столице региона

Как сообщили источники телеканала в службе безопасности Афганистана, талибы продвинулись к центральным районам города Герат, столице одноименной провинции. Правительственные войска контролируют только один из 17 уездов провинции.

Собеседники издания также сообщили, что в результате двухдневных боев талибы захватали мост Малан на юге Герата. Наступление боевиков вынудило сотни жителей покинуть город.

По словам афганских военных, талибы используют в качестве укрытий жилые здания, что затрудняет операцию по их выявлению и уничтожению.