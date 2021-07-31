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Талибы в Афганистане почти полностью захватили провинцию Герат: идут бои в столице региона

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганистане боевики движения "Талибан" практически полностью захватили провинцию Герат. Бои идут в центральных районах столицы региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TOLO News.

Как сообщили источники телеканала в службе безопасности Афганистана, талибы продвинулись к центральным районам города Герат, столице одноименной провинции. Правительственные войска контролируют только один из 17 уездов провинции.

Собеседники издания также сообщили, что в результате двухдневных боев талибы захватали мост Малан на юге Герата. Наступление боевиков вынудило сотни жителей покинуть город.

По словам афганских военных, талибы используют в качестве укрытий жилые здания, что затрудняет операцию по их выявлению и уничтожению.

Напомним, ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила о десятках погибших и сотнях раненых мирных жителях при атаке боевиков движения "Талибан" на Кандагар.

Отметим, по данным США, в Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов.

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ТалибанАфганистан