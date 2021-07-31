RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Таліби в Афганістані майже повністю захопили провінцію Герат: йдуть бої в столиці регіону

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганістані бойовики руху "Талібан" практично повністю захопили провінцію Герат. Бої йдуть в центральних районах столиці регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLO News.

Як повідомили джерела телеканалу в Службі безпеки Афганістану, таліби просунулися до центральних районів міста Герат, столиці однойменної провінції. Урядові війська контролюють тільки один з 17 повітів провінції.

Співрозмовники видання також повідомили, що в результаті дводенних боїв таліби захопили міст Малан на півдні Герата. Наступ бойовиків змусив сотні жителів покинути місто.

За словами афганських військових, таліби використовують в якості укриття житлові будівлі, що ускладнює операцію з їх виявлення і знищення.

Нагадаємо, раніше Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила про десятки загиблих і сотнях поранених мирних жителів при атаці бойовиків руху "Талібан" на Кандагар.

Зазначимо, за даними США, в Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистан