"Талибан" заявил о захвате провинции Панджшер

Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер. Фронт национального сопротивления опроверг заявление талибов о захвате региона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что представитель талибов Забихулла Муджахид
Боевики "Талибана" опубликовали видео, на котором, якобы .
Фронт национального сопротивления опроверг заявление движения "Талибан" о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.
"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. Мы уверяем (народ, - ред.) Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении сил сопротивления в Twitter.