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"Талибан" заявил о захвате провинции Панджшер

Автор: Тиберий Юрик

Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что установили полный контроль над провинцией Панджшер. Фронт национального сопротивления опроверг заявление талибов о захвате региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что представитель талибов Забихулла Муджахид

Боевики "Талибана" опубликовали видео, на котором, якобы .



Фронт национального сопротивления опроверг заявление движения "Талибан" о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. Мы уверяем (народ, - ред.) Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении сил сопротивления в Twitter.

Напомним, что боевики "Талибана" захватили офис губернатора последней провинции Панджшер.

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Афганистан