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"Талібан" заявив про захоплення провінції Панджшер

Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикального руху "Талібан" заявили, що встановили повний контроль над провінцією Панджшер. Фронт національного опору спростував заяву талібів про захоплення регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що представник талібів Забіхулла Муджахід

Бойовики "Талібану" опублікували відео, на якому, нібито .



Фронт національного опору спростував заяву руху "Талібан" про взяття регіону під контроль і заявив, що продовжить протистояти бойовикам.

"Заява" Талібану " про взяття Панджшера - брехня. Ми запевняємо (народ, - ред.) Афганістану, що битва з "Талібаном" і його спільниками триватиме, поки не відновляться справедливість і свобода", - йдеться в повідомленні сил опору в Twitter.

Нагадаємо, що бойовики "Талібану" захопили офіс губернатора останньої провінції Панджшер.

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Афганистан