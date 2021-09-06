"Талібан" заявив про захоплення провінції Панджшер

Бойовики радикального руху "Талібан" заявили, що встановили повний контроль над провінцією Панджшер. Фронт національного опору спростував заяву талібів про захоплення регіону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що представник талібів Забіхулла Муджахід
Бойовики "Талібану" опублікували відео, на якому, нібито .
Фронт національного опору спростував заяву руху "Талібан" про взяття регіону під контроль і заявив, що продовжить протистояти бойовикам.
"Заява" Талібану " про взяття Панджшера - брехня. Ми запевняємо (народ, - ред.) Афганістану, що битва з "Талібаном" і його спільниками триватиме, поки не відновляться справедливість і свобода", - йдеться в повідомленні сил опору в Twitter.