"Талибан" запретил женщинам заниматься спортом

их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело", - заявил Васик в интервью австралийской телекомпании SBS.

Он добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.