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"Талибан" запретил женщинам заниматься спортом

Автор: Тиберий Юрик

Заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик заявил, что афганским женщинам, в том числе спорстменкам из национальных сборных, будет запрещено заниматься спортом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылой на The Guardian.

их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело", - заявил Васик в интервью австралийской телекомпании SBS.

Он добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.

Напомним. что боевики "Талибана" обязали обучающихся в частных университетах и колледжах женщин во время занятий носить закрывающий лицо головной убор - никаб

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АфганистанТалибан