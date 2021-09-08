"Талібан" заборонив жінкам займатися спортом

їх обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь - яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло", - заявив Васик в інтерв'ю австралійській телекомпанії SBS.

Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю.