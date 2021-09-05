Талибы ввели правила для афганских женщин в вузах: никаб и отдельная аудитория

Ведомство талибов по вопросам высшего образования в Афганистане обнародовало ряд правил для женщин, которые получают образование в вузух. Женщин обязали носить никаб и учиться отдельно от мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

В длинном своде правил, составленном ведомством талибов по вопросам высшего образования, указывается, что женщинам разрешено посещать частные университеты лишь в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).

Также занятия для них должны проходить в отдельном помещении отдельно от мужчин. Если это невозможно, то женскую и мужскую часть аудитории должен разделять занавес.

Кроме того, преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, "пожилой мужчина с хорошим характером".