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"Талибан" возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа, - Al-Jazeera

Автор: Тиберий Юрик

Международный аэропорт Кабула перейдет под контроль боевиков движения "Талибан" 31 августа после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

"Движение возьмет на себя полный контроль над аэропортом Кабула после вывода войск США завтра, во вторник", - сообщает телеканал со ссылкой на источник среди боевиков "Талибана".

Источник также заявил, что "Талибан" ведет переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта. На данный момент соглашение не достигнуто.

Напомним, что талибы отклонили предложение Великобритании и Франции о создании в Афганистане зоны безопасности для местных жителей, которые не успели эвакуироваться.

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ТалибанАфганистан