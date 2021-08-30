"Талибан" возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа, - Al-Jazeera

Международный аэропорт Кабула перейдет под контроль боевиков движения "Талибан" 31 августа после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Jazeera .

"Движение возьмет на себя полный контроль над аэропортом Кабула после вывода войск США завтра, во вторник", - сообщает телеканал со ссылкой на источник среди боевиков "Талибана".

Источник также заявил, что "Талибан" ведет переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта. На данный момент соглашение не достигнуто.