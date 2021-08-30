"Талібан" візьме під контроль аеропорт Кабула 31 серпня, - Al-Jazeera

Міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан" 31 серпня після виведення американських військ з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Jazeera .

"Рух візьме на себе повний контроль над аеропортом Кабула після виведення військ США завтра, у вівторок", - повідомляє телеканал з посиланням на джерело серед бойовиків "Талібану".

Джерело також заявило, що "Талібан" веде переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту. На даний момент угода не досягнута.