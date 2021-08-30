RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Талібан" візьме під контроль аеропорт Кабула 31 серпня, - Al-Jazeera

Автор: Тіберій Юрик

Міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан" 31 серпня після виведення американських військ з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Jazeera.

"Рух візьме на себе повний контроль над аеропортом Кабула після виведення військ США завтра, у вівторок", - повідомляє телеканал з посиланням на джерело серед бойовиків "Талібану".

Джерело також заявило, що "Талібан" веде переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту. На даний момент угода не досягнута.

Нагадаємо, що таліби відхилили пропозицію Великобританії і Франції про створення в Афганістані зони безпеки для місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистан