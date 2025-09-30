Талібан відрізав Афганістан від світу, посилаючись на “моральні цінності”

Як повідомляють журналісти The Guardian із посиланням на організацію Netblocks, рівень інтернет-зв’язку в Афганістані впав до 14% від звичайного. Фахівці вже класифікували цей інцидент як навмисне відключення телекомунікаційних послуг на національному рівні.

Як стало відомо, таліби навмисно відключили інтернет по всій країні, пояснюючи це бажанням "запобігти розпусті". Унаслідок цього мільйони афганців залишилися без доступу до онлайн-сервісів та телефонного зв’язку.

Перші обмеження таліби почали запроваджувати ще на початку вересня - тоді було знижено швидкість інтернету в кількох провінціях, а згодом високошвидкісні канали зв’язку просто вимкнули. Протягом останніх тижнів мешканці країни скаржилися на надзвичайно повільне з’єднання та постійні перебої в роботі мережі.

Особливо сильних обмежень зазнали північні провінції Балх, Бадахшан і Тахар, а також південні регіони - Кандагар, Гільменд, Нангархар і Урузган.

Представник провінції Балх Аттаулла Заїд каже, що оптоволоконний інтернет у північній частині країни був повністю відключений за прямим наказом лідера Талібану. За його словами, такий крок нібито спрямований на "боротьбу з розпустою".

Netblocks попереджає, що відновлення стабільного зв’язку може бути складним, адже телефонні послуги в Афганістані тісно інтегровані з інтернетом, і для поступового повернення зв’язку доведеться діяти методом "спроб і помилок".

Ще у 2024 році Афганістан запустив масштабну оптоволоконну мережу, побудовану за підтримки США, яка з’єднувала країну зі світом. Однак після захоплення влади Талібаном у 2021 році більшість сучасних свобод та інфраструктурних досягнень почали поступово згортати відповідно до їхнього суворого тлумачення ісламського права.

Масштабне відключення інтернету викликало занепокоєння міжнародних правозахисників, які попереджають, що ізоляція країни ще більше обмежить доступ громадян до освіти, інформації та зовнішнього світу, а також ускладнить моніторинг порушень прав людини.