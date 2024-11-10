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"Талібан" уперше візьме участь у кліматичній конференції ООН

Фото: "Талібан" візьме участь у кліматичній конференції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Талібан" уперше після захоплення влади в Афганістані візьме участь у кліматичній конференції ООН. Азербайджан запросив представників "Талібану" як спостерігачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Завдяки запрошенню представники "Талібану" зможуть брати участь у другорядних дискусіях і проводити двосторонні зустрічі.

Конференція ООН зі зміни клімату COP29 почнеться в Азербайджані вже 11 листопада. Це буде одна з найважливіших міжнародних подій, у якій візьмуть участь представники "Талібану".

Протягом останніх років вони брали участь в організованих ООН зустрічах щодо Афганістану в Катарі, а міністри "Талібану" відвідували форуми в Китаї та Центральній Азії.

Зауважимо, що держави-члени ООН не визнають "Талібан" як офіційний уряд Афганістану через жорсткі обмеження, які таліби вводять проти жінок. Однак після захоплення влади у 2021 році таліби брали участь в організованих ООН зустрічах щодо Афганістану в Катарі, а ще відвідували форуми в Китаї та Центральній Азії.

 

Нагадаємо, що лідер руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада, який контролює владу в Афганістані, цього літа схвалив закони про заборону жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.

До цього влада "Талібану" по всій країні заборонила жінкам відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.

Дівчаткам зокрема заборонили відвідувати середню та старшу школу, а жінкам - відвідувати парки та спортзали. Натомість їх зобов'язали носити одяг із голови до п'ят у громадських місцях.

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ООНТалібанАфганистан