"Талібан" уперше візьме участь у кліматичній конференції ООН

Завдяки запрошенню представники "Талібану" зможуть брати участь у другорядних дискусіях і проводити двосторонні зустрічі.

Конференція ООН зі зміни клімату COP29 почнеться в Азербайджані вже 11 листопада. Це буде одна з найважливіших міжнародних подій, у якій візьмуть участь представники "Талібану".

Протягом останніх років вони брали участь в організованих ООН зустрічах щодо Афганістану в Катарі, а міністри "Талібану" відвідували форуми в Китаї та Центральній Азії.

Зауважимо, що держави-члени ООН не визнають "Талібан" як офіційний уряд Афганістану через жорсткі обмеження, які таліби вводять проти жінок. Однак після захоплення влади у 2021 році таліби брали участь в організованих ООН зустрічах щодо Афганістану в Катарі, а ще відвідували форуми в Китаї та Центральній Азії.