В Афганістані таліби заборонили жінкам говорити й показувати обличчя у публічних місцях

Лідер руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада, який контролює владу в Афганістані, схвалив закони про заборону жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.

Пысля того, як у 2021 році захопивши владу в Афганістані таліби створили міністерство з "пропаганди чеснот та запобігання пороку". На днях воно представило закони щодо повсякденного життя, громадського транспорту, музики, гоління та святкування.

У 114-сторінковому документі міститься 35 статей, і це є першою офіційною декларацією законів "про пороки та чесноти" в країни. Ці документи дадуть владі повноваження щодо регулювання поведінки афганців та застосовування покарання.

У цих документах вказано, що жінки зобов’язані прикривати своє тіло у громадських місцях, одяг не повинен бути тонким, обтислим або коротким. Жінкам заборонено говорити на публіці та дивитись на чоловіків, з якими вони не є родичами або не одружені, і навпаки.

Відношення до жінок у Афганістані

Після приходу до влади талібів у серпні 2021 року стан жінок в Афганістані різко погіршився. Талібан впровадив суворі обмеження на права і свободи жінок, що повернуло країну до жорсткої інтерпретації шаріату, схожої на попередній період їхнього правління в 1990-х роках.

Основні обмеження стосуються освіти та роботи. Жінкам заборонено відвідувати університети та більшість шкіл, а також працювати в більшості професій, особливо в державному секторі. Вони можуть працювати лише в обмежених сферах, таких як охорона здоров'я або деякі гуманітарні організації. Крім того, жінкам заборонено подорожувати без супроводу чоловіка або близького родича та носити одяг, який повністю закриває їхнє тіло.

Також суттєво обмежено участь жінок у громадському житті. Вони виключені з політики, правосуддя та інших сфер суспільної активності. Незважаючи на міжнародний тиск, ситуація для жінок залишається критичною, і їхні права продовжують обмежуватись.