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"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН

Фото: "Талибан" примет участие в климатической конференции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане примет участие в климатической конференции ООН. Азербайджан пригласил представителей "Талибана" в качестве наблюдателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Благодаря приглашению представители "Талибана" смогут участвовать во второстепенных дискуссиях и проводить двусторонние встречи.

Конференция ООН по изменению климата COP29 начнется в Азербайджане уже 11 ноября. Это будет одно из важнейших международных событий, в котором примут участие представители "Талибана".

В последние годы они принимали участие в организованных ООН встречах по Афганистану в Катаре, а министры "Талибана" посещали форумы в Китае и Центральной Азии.

Отметим, что государства-члены ООН не признают "Талибан" как официальное правительство Афганистана из-за жестких ограничений, вводимых талибами против женщин. Однако после захвата власти в 2021 году талибы принимали участие в организованных ООН встречах по Афганистану в Катаре, а также посещали форумы в Китае и Центральной Азии.

 

Напомним, что лидер движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада, контролирующего власть в Афганистане, этим летом одобрил законы о запрете женщинам говорить и показывать свои лица в общественных местах.

До этого власти "Талибана" по всей стране запретили женщинам посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям.

Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу, а женщинам - посещать парки и спортзалы. Их обязали носить одежду с головы до пяток в общественных местах.

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ООНТалибанАфганистан