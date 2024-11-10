"Талибан" впервые примет участие в климатической конференции ООН

Благодаря приглашению представители "Талибана" смогут участвовать во второстепенных дискуссиях и проводить двусторонние встречи.

Конференция ООН по изменению климата COP29 начнется в Азербайджане уже 11 ноября. Это будет одно из важнейших международных событий, в котором примут участие представители "Талибана".

В последние годы они принимали участие в организованных ООН встречах по Афганистану в Катаре, а министры "Талибана" посещали форумы в Китае и Центральной Азии.

Отметим, что государства-члены ООН не признают "Талибан" как официальное правительство Афганистана из-за жестких ограничений, вводимых талибами против женщин. Однако после захвата власти в 2021 году талибы принимали участие в организованных ООН встречах по Афганистану в Катаре, а также посещали форумы в Китае и Центральной Азии.