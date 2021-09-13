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"Талибан" уберет из программ вузов предметы, противоречащие законам ислама

Автор: Тиберий Юрик

Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани заявил, что талибы исключат из учебных программ университетов предметы, которые противоречат законам ислама.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Каждый предмет, который противоречит законам ислама, будет исключен (из программы вузов, - ред.)", - сказал Хаккани.

При этом он не сообщил, какие именно дисциплины будут убраны из учебных программ вузов Афганистана.

Он добавил, что Минобразования страны в будущем запустит специальную программу, позволяющую студентам из Афганистана учиться за рубежом.

Напомним, что в Афганистане женщинам разрешат учиться в университетах, поскольку страна стремится к восстановлению, однако гендерная сегрегация и исламский дресс-код будут обязательными.

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ТалибанАфганистан