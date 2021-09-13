"Талібан" прибере з програм вузів предмети, що суперечать законам ісламу

Виконуючий обов'язки міністра вищої освіти Афганістану Абдула Бакі Хаккані заявив, що таліби виключать з навчальних програм університетів предмети, які суперечать законам ісламу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Tolo News .

"Кожен предмет, який суперечить законам ісламу, буде виключений (з програми вузів, - ред.)", - сказав Хаккані.

При цьому він не повідомив, які саме дисципліни будуть прибрані з навчальних програм вузів Афганістану.

Він додав, що Міносвіти країни в майбутньому запустить спеціальну програму, що дозволяє студентам з Афганістану вчитися за кордоном.