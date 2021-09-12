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Талибы разрешат женщинам учиться, но введут исламский дресс-код и разделят классы

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Украина, Воскресенье 12 сентября 2021 15:55
Талибы разрешат женщинам учиться, но введут исламский дресс-код и разделят классы Фото: женщинам в Афганистане разрешат учиться (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Женщинам в Афганистане будет разрешено учиться в университетах, поскольку страна стремится к восстановлению. Но гендерная сегрегация и исламский дресс-код будут обязательными, заявил новый министр высшего образования Талибана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Министр Абдул Баки Хаккани заявил, что новое правительство Талибана, назначенное на прошлой неделе, "начнет строить страну на том, что существует сегодня", и не хотел переводить время на 20 лет назад, когда движение в последний раз находилось у власти.

Он сказал, что женщин будут обучать студенток везде, где это возможно, а классы будут разделенными в соответствии с толкованием исламского шариата.

"Слава Богу, у нас много женщин-учителей. Мы не столкнемся с какими-либо проблемами. Мы приложим все усилия, чтобы найти и предоставить учителей-женщин для студенток", - сказал он на пресс-конференции в Кабуле.

Проблема образования женщин была одним из центральных вопросов, стоящих перед талибами, стремящимися убедить мир в том, что они изменились после жесткого фундаменталистского правления, которое они установили в 1990-х годах, когда женщинам в значительной степени запретили учиться или работать вне дома.

Официальные лица талибов заявили, что женщины смогут учиться и работать в соответствии с законами шариата и местными культурными традициями, но будут применяться строгие правила одежды. Хаккани сказал, что ношение хиджаба будет обязательным для всех студенток, но не уточнил, означает ли это ношение головных платков или обязательное закрытие лица.

Хаккани сказал, что там, где нет учителей-женщин, будут приняты специальные меры для обеспечения разделения.

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