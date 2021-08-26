"Талибан" не смог завладеть почти 10 млрд долларов Центрального банка Афганистана

Сообщается, что США заморозили примерно 9,5 млрд долларов, принадлежащих афганскому центральному банку после того, как "Талибан" захватил власть в Афганистане.

Бывший исполняющий обязанности главы Центрального банка Афганистана Аджмаль Ахмади заявил, что около 1,3 млрд долларов резервов хранятся на международных счетах, причем часть из них в евро и британских фунтах стерлингов, в то время как остальная часть находится в Банке международных расчетов, базирующемся в Швейцарии.

По его словам, у боевиков "Талибана" остается мало наличных денег, и они уже в скором времени столкнутся с финансовым кризисом. Также он предупредил о резкой инфляции и обесценивании валюты Афганистана.

"Мы можем сказать, что доступные талибам средства составляют, возможно, 0,1-0,2% от общего объема международных резервов Афганистана. Не так уж и много", - сообщил Ахмади в Twitter.