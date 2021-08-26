"Талібан" не зміг заволодіти майже 10 млрд доларів Центрального банку Афганістану

Повідомляється, що США заморозили приблизно 9,5 млрд доларів, що належать афганському центральному банку після того, як "Талібан" захопив владу в Афганістані.

Колишній виконуючий обов'язки глави Центрального банку Афганістану Аджмаль Ахмаді заявив, що близько 1,3 млрд доларів резервів зберігаються на міжнародних рахунках, причому частина з них в євро і британських фунтах стерлінгів, в той час як інша частина знаходиться в Банку міжнародних розрахунків, що базується в Швейцарії.

За його словами, у бойовиків "Талібану" залишається мало готівки, і вони вже незабаром зіткнуться з фінансовою кризою. Також він попередив про різку інфляцію і знецінення валюти Афганістану.

"Ми можемо сказати, що доступні талібам кошти становлять, можливо, 0,1-0,2% від загального обсягу міжнародних резервів Афганістану. Не так вже й багато", - повідомив Ахмаді в Twitter.