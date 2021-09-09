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"Талибан" разрешил 200 американцам и гражданам других стран покинуть Афганистан, - Reuters

Автор: Тиберий Юрик

Боевики радикально движения "Талибан" позволили ряду граждан вылететь чартерными рейсами из международного аэропорта Кабула. Речь идет о 200 американцах и гражданах других стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах убедил талибов пойти на такой шаг. Самолеты должны вылететь из международного аэропорта Кабула уже в четверг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пытается эвакуировать американцев и афганцев, однако талибы не дают разрешения на вылет чартерных самолетов.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил талибов, что Альянс не допустит превращения Афганистана в базу для террористов.

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АфганистанТалибан