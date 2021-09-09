"Талибан" разрешил 200 американцам и гражданам других стран покинуть Афганистан, - Reuters

Боевики радикально движения "Талибан" позволили ряду граждан вылететь чартерными рейсами из международного аэропорта Кабула. Речь идет о 200 американцах и гражданах других стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах убедил талибов пойти на такой шаг. Самолеты должны вылететь из международного аэропорта Кабула уже в четверг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пытается эвакуировать американцев и афганцев, однако талибы не дают разрешения на вылет чартерных самолетов.