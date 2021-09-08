Талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов из Афганистана, - Блинкен

США делают все, чтобы эвакуировать оставшихся в Афганистане американцев и афганцев из группы риска. Однако талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена .

По его словам, США делают все возможное для возобновления чартерных рейсов из Афганистана, однако талибы не разрешают вылеты.

"Мы ясно дали понять всем сторонам, мы ясно дали понять (радикальному движению - ред.) "Талибан", что эти группы должны иметь возможность вылететь", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Германии.

Глава Госдепартамента также отметил, что правительство "Талибана" должно "заработать легитимность" и судить о нем следует по его действиям.