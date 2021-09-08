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Талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов из Афганистана, - Блинкен

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Вашингтон, Среда 08 сентября 2021 19:27
Талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов из Афганистана, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США делают все, чтобы эвакуировать оставшихся в Афганистане американцев и афганцев из группы риска. Однако талибы не дают разрешения на вылет чартерных рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, США делают все возможное для возобновления чартерных рейсов из Афганистана, однако талибы не разрешают вылеты.

"Мы ясно дали понять всем сторонам, мы ясно дали понять (радикальному движению - ред.) "Талибан", что эти группы должны иметь возможность вылететь", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Германии.

Глава Госдепартамента также отметил, что правительство "Талибана" должно "заработать легитимность" и судить о нем следует по его действиям.

Напомним, ранее Блинкен заявил о продолжении работы по организации эвакуационных рейсов из Афганистана.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Талибан
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