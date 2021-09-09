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В НАТО предупредили талибов, что Афганистан не станет убежищем для террористов

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США, Четверг 09 сентября 2021 01:28
В НАТО предупредили талибов, что Афганистан не станет убежищем для террористов Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (facebook.com/NATO)
Автор: Наталья Скороход

В НАТО сделали предупреждение талибам, которые захватили власть в Афганистане и сформировали правительство. Это произошло во время онлайн-встречи министров иностранных дел по ситуации в Афганистане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не допустит, чтоб страна стала убежищем для террористов.

"НАТО и все международное сообщество не признают, что страна снова станет убежищем для террористов", - говорится в сообщении.

Он также напомнил представителям "Талибана" об обязательствах в отношении прав человека.

"Талибан" должен выполнить свои обязательства, в том числе в отношении прав человека и безопасного выезда", - отметил Столтенберг.

Напомним, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.

Ранее сообщалось, что талибы запретили проводить протесты без получения разрешения.

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