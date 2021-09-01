"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США

2461 погибший, более 20 тысяч раненых, 2,3 триллиона долларов – во столько обошлась США военная кампания в Афганистане. Она закончилась 30 августа, после того как последний американский военный – генерал-майор Крис Донахью – поднялся на борт последнего эвакуационного рейса из аэропорта Кабула.

На следующий день в обращении к американцам итоги войны подвел и президент США Джо Байден. "После 20 лет войны в Афганистане я отказался послать еще одно поколение американских сыновей и дочерей на войну, которая должна была давно закончиться", – заявил Байден.

Тональность его выступления была агрессивно-оправдательной, гораздо более резкой, чем обычно. В последние недели, тем более дни, Байден оказался под самой жесткой критикой за время своей каденции.

Америка прежде всего

Свою позицию в отношении афганской войны Байден изложил уже довольно давно, в последние недели лишь подчеркивая, что другой альтернативы у него не было. Вернее, альтернативой он называет очередную эскалацию конфликта, новые жертвы и миллиарды потраченных долларов – и так до бесконечности. А это, убежден Байден, точно не в американских интересах.

"Основная обязанность президента, по моему мнению, – защищать Америку", – заявил Байден. По сути, в афганском вопросе он реализует лозунг своего предшественника Дональда Трампа – "Америка прежде всего", который так активно критиковал во время избирательной кампании.

Конечно, при этом он уверяет, что США вместе с западными союзниками дальше будут бороться с глобальными угрозами, вроде терроризма, России и Китая, обещает помогать афганцам и ставить права человека в центр внешней политики Вашингтона. И, естественно, защищает действия своей администрации в последние пару недель.

Байдена остро критикуют в США на фоне вывода войск из Афганистана (фото: GettyImages)

Байден настаивает, что эвакуация американцев, их западных и местных союзников в любом случае привела бы к хаосу – в условиях гражданской войны в Афганистане. Последний тезис в США активно критикуют не только оппозиционеры-республиканцы, но даже лояльные к демократам медиа.

Президенту США постоянно вспоминают его совсем недавние заявления о том, что даже без союзных войск афганская армия сможет некоторое время сдерживать талибов. И спрашивают: как нынешняя администрация, со всеми ее спецслужбами, аналитиками и массивом разведданных, могла так сильно ошибаться в оценке ситуации в Афганистане.

CNN, к примеру, ставит и ряд других, еще более предметных вопросов. Почему американских военных оказалось явно недостаточно для прикрытия давно запланированной эвакуации. Почему они оказались зажаты на пятачке кабульского аэропорта и были вынуждены полагаться на гарантии безопасности от прямых врагов – талибов. Почему так медленно продвигалась выдача специальных виз для дружественных афганцев. И так далее.

В то же время в партии Трампа уже прямо предлагают начать процедуру импичмента Байдена. При условии контроля демократов за обеими палатами Конгресса эта идея, конечно, не имеет даже теоретических шансов на успех. Но в Республиканской партии думают о промежуточных выборах в Конгресс в ноябре следующего года – и пока пытаются максимально использовать против Байдена афганскую историю.

Вполне вероятно, что за оставшиеся год с лишним до дня голосования она успеет забыться, уступив место многочисленным внутренним проблемам США. Но еще пару недель точно будет на слуху – до двадцатой годовщины атаки на Всемирный торговый центр, которая и стала поводом для американской интервенции в Афганистан.

Джихад на экспорт

Если в США озвученные выше вопросы все больше становятся предметом чисто политической борьбы, то для многих афганцев они связаны с банальным выживанием. По приблизительным оценкам, покинуть страну не успели до ста тысяч жителей Афганистана, которым теперь угрожает смертельная опасность, в первую очередь, за сотрудничество с "оккупационными силами".

Талибы уже дали гарантии того, что все желающие смогут беспрепятственно покинуть Афганистан. Выполнение этого обязательства, очевидно, и станет для них первым серьезным тестом на международную легитимность.

Власти западных стран пока не особо обращают внимание на поток сообщений о пытках и казнях нелояльных к талибам афганцев и многочисленных нарушениях прав человека. Очевидно, опасаясь сжечь мосты с талибами раньше времени.

Лидеры и спикеры самого "Талибана" на публике придерживаются прежнего курса, убеждая весь мир, что талибы образца 2020-х – уже совсем не талибы образца 1990-х. Конечно, о демократии и равноправии в их западном понимании речь не идет – эти концепции уж слишком чужды новым правителям Афганистана.

Зато они обещают всеобщую амнистию, процветание и даже запрет внесудебных казней. Сейчас в разгаре процесс формирования "инклюзивного правительства", куда обещают включить представителей разных народов Афганистана.

Вторым критерием, который определит отношение Запада к новой афганской власти будет ее сотрудничество, или напротив, борьба с другими террористическими движениями. Сам по себе "Талибан" не стремится захватывать территории других стран и установливать там законы шариата. В отличие от многих других террористов, ставящих перед собой глобальные цели, и потому опасных для Запада.

"Талибан" собрал для войны в Афганистане широкий альянс исламистов (фото: GettyImages)

Со стороны может показаться, что многочисленные исламистские группировки в Афганистане и соседних странах образуют своего рода единый террористический интернационал. На самом же деле, их связывают очень запутанные отношения, где союзник союзника запросто может оказаться злейшим врагом. Миграции рядовых боевиков из одной группировки в другую – тоже вполне привычное явление.

Талибы уже давно пообещали, что на подконтрольной им территории не будет баз других террористов – это было одним из условий мирного соглашения, заключенного еще с администрацией Трампа в прошлом году. При этом теплые отношения у "Талибана" исторически сложились с "Аль-Каидой", как раз ответственной за теракты 11 сентября.

После уничтожения Усамы бин Ладена в 2011 году "Аль-Каида" немного отошла в тень, но никуда не исчезла. И среди пяти тысяч боевиков, освобожденных в рамках мирного соглашения, немало ее сторонников.

В то же время самым серьезным внутренним врагом "Талибана", помимо окопавшихся в Панджшерском ущелье таджиков, является "Вилайят Хорасан". Это созданное в 2015 году местное отделение "Исламского государства" (ИГИЛ-Х) громко заявило о себе недавним терактом в кабульском аэропорту с более чем двумястами жертв.

ИГИЛ-Х презирает и ненавидит талибов – как бы это парадоксально ни звучало, за недостаточную религиозность. Численность боевиков "Хорасана" сейчас оценивается в несколько тысяч человек. Столкновения между ними и талибами продолжаются уже несколько лет. И США в них де-факто оказывались на одной стороне с "Талибаном", пусть о прямой координации действий никто, естественно, не заявлял.

Героин и литий

"Инклюзивному правительству" талибов, естественно, придется что-то делать с экономикой Афганистана, разрушенной десятилетними войнами. В частности, предстоит дать ответ на фундаментальный вопрос: отказываться ли от выращивания мака и торговли героином – ключевого финансового источника "Талибана" в последние годы.

В 2019 году, согласно отчету ООН, доходы от опиатного бизнеса превышали весь официальный экспорт Афганистана. Ранее талибы обещали завязать с наркоторговлей после победы в войне. Но, как и любая подобная террористическая организация, "Талибан" всегда проявлял удивительную гибкость в отношении своих обещаний и фундаментальных принципов.

Тем не менее, желающих сотрудничать с талибами, в том числе в экономических вопросах, хватает. Образовавшийся после ухода американцев вакуум силы в Афганистане пытаются заполнить буквально со всех сторон. С запада – Иран и Турция, с севера – Россия, с востока – Китай, с юга – Пакистан.

Причем никого из них проблемы с правами человека и отсутствие демократии в Афганистане вообще не смутят, если на кону будет реальный геополитический и экономический интерес. "Нам никто не будет указывать, с кем говорить, а с кем нет", – заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, комментируя предложение "Талибана" взять на себя управление аэропортом Кабула.

Соседи Афганистана борются за контроль над страной (фото: GettyImages)

У Ирана с талибами отношения складывались по-разному. Но после победы "Талибана" в Афганистан опять начали поставлять иранскую нефть, как сообщает The Wall Street Journal. И то, что иранцы – шииты, а талибы – сунниты, обоих партнеров не смущает.

Россия заинтересована как минимум в том, чтобы победа талибов не радикализировала страны Средней Азии. Главная задача Пакистана, который западные медиа называют чуть ли главным бенефициаром победы "Талибана" – получить слабую, но подконтрольную власть в Афганистане и полностью сосредоточиться на противостоянии с Индией.

Китай тоже хочет сотрудничать с талибами – чтобы те держали под контролем уйгуров из "Исламского движения Восточного Туркестана", обосновавшихся в Афганистане. Но ключевой интерес китайцев – экономический.

В силу беспрерывных войн, повальной коррупции и отсутствующей инфраструктуры в Афганистане за десятилетия так и не удалось наладить добычу полезных ископаемых. А добывать есть что – в 2010 году Пентагон оценил запасы минеральных ресурсов Афганистана в один триллион долларов. В стране есть залежи меди, железных руд, кобальта, редкоземельных металлов, но самое главное – лития, возможно, самые большие в мире.

Литий – необходимый материал при производстве батарей, в частности, для электротранспорта, и Китай является мировым лидером в этом сегменте. По мере того как в мире набирали популярность различные "зеленые" инициативы, экономическое значение лития резко возросло. Китай и так собирается хорошо заработать на европейском "зеленом курсе", и доступ к необъятному источнику сырья придется очень кстати. Сама по себе добыча лития – как правило, вредный для экологии процесс. Но талибов это точно не смутит.

* * *

В ближайшие недели "Талибан" продолжит праздновать победу над "бесславно сбежавшим" врагом. В это время без западных вливаний и доступа к резервам экономика Афганистана будет стремительно падать дальше. Лидерам боевиков придется ускоренными темпами превращаться в "государственников". Иначе миллионы голодных, а потому озлобленных афганцев могут стать куда более опасным врагом чем несколько тысяч сторонников ИГИЛ-Х или защитников Панджшера. Тем более, сотни тысяч людей в стране, по сути, умеют только воевать.

В этой ситуации вполне вероятно, что, избавившись от "внешнего управления" США, страна получит новое – желающих взять регион под свой контроль из числа близких и не очень соседей хватает. И не исключено, что вариант при котором новый "старший брат" присмотрит за государством, не мешая боевикам дальше насаждать законы шариата, талибов вполне устроит.