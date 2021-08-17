"Талибан" пообещал не атаковать другие государства с территории Афганистана

Радиальное движение "Талибан" пообещало не атаковать другие страны с территории Афганистана. Представитель организации заявил, что талибы не стремятся иметь внешних и внутренних врагов.

По его словам, движение готово сделать все, чтобы Афганистан не стал площадкой для атаки на какое-либо соседнее государство. "Мы не хотим, чтобы у нас были внешние или внутренние враги", - уточнил он.

Муджахид также подчеркнул, что движение хочет наладить хорошие отношения со всеми странами. Для этого талибы намерены заниматься дипломатией, основанной на как на международных нормах, так и на мусульманских традициях.