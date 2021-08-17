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"Талібан" пообіцяв не атакувати інші держави з території Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радіальний рух "Талібан" пообіцяв не атакувати інші країни з території Афганістану. Представник організації заявив, що таліби не прагнуть мати зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника "Талібану" Забіхулли Муджахида.

За його словами, рух готовий зробити все, щоб Афганістан не став майданчиком для атаки на будь-яку сусідню державу. "Ми не хочемо, щоб у нас були зовнішні або внутрішні вороги", - уточнив він.

Муджахід також підкреслив, що рух хоче налагодити хороші відносини з усіма країнами. Для цього таліби мають намір займатися дипломатією, заснованою на як на міжнародних нормах, так і на мусульманських традиціях.

Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародної спільноти залишилося тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

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ТалібанАфганистанКабул