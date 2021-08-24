"Талибан" планирует запретить эвакуацию из Кабула: названа дата

Радикальное движение "Талибан" пригрозило последствиями США, если их военнослужащие останутся на территории Афганистана после 31 августа. Боевики запретят эвакуацию афганцев и жителей других стран в тот же день.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам представителя "Талибана" Сухайла Шахина, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что 31 августа все вооруженные силы Америки покинут территорию Афганистана.
"Так что, если они продолжат ее(эвакуацию - ред.) это означает, что они продолжат оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - добавил Шахин.
Также "Талибан" пригрозил последствиями, если США, якобы, продолжат "оккупацию" территорий.