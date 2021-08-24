"Талібан" планує заборонити евакуацію з Кабулу: названа дата

Радикальний рух "Талібан" пригрозив наслідками США, якщо їх військовослужбовці залишаться на території Афганістану після 31 серпня. Бойовики заборонять евакуацію афганців та жителів інших країн в той самий день.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами представника "Талібану" Сухайла Шахіна, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що 31 серпня усі збройні сили Америки покинуть територію Афганістану.
"Так що, якщо вони продовжать її(евакуацію - ред.) , це означає, що вони продовжать окупацію, хоча в цьому нема потреби", - додав Шахін.
Також "Талібан" пригрозив наслідками, якщо США, нібито, продовжать "окупацію" територій.